Barragán promueve esterilizaciones a bajo costo para impulsar la tenencia responsable de mascotas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 13:00:55

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán desde la Casa de Atención Ciudadana Mano a Mano, en un jornada más de esterilizaciones a bajo costo, reconoció la participación de las familias morelianas que día a día se suman a la construcción de una comunidad más responsable y comprometida con el bienestar animal.

Barragán afirmó que esterilizar a perros y gatos no solo es un acto de amor hacia las mascotas, sino una acción que contribuye a la salud pública, la reducción de animales en situación de calle.

“Cada familia que se suma demuestra que ser dueñas y dueños responsables sí hace la diferencia. Cuidar a nuestras mascotas es también cuidar de nuestra comunidad”, señaló el legislador.

Cada semana, son decenas de animales de compañía, que gracias a especialistas que brindan el servicio con calidad y a un costo accesible logran apoyar a las familias.

La Casa de Atención Ciudadana se ubica en Calle Allende #1239, Centro Histórico, donde también se ofrecen diversos servicios comunitarios. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al 443 327 4593.

Con estas acciones, Barragán reiteró que su compromiso es seguir impulsando programas que mejoren la calidad de vida de las familias y promuevan el bienestar animal.