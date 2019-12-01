Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 13:39:07

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- Para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, el diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa para establecer que la atención, conciliación o aplicación de medidas disciplinarias en las escuelas no sustituya ni retrase la intervención de las autoridades competentes cuando se conozcan hechos que así lo requieran.

Como ejemplo, mencionó los recientes casos conocidos en Morelia, tanto en un preescolar donde madres y padres de familia denunciaron presuntos abusos por parte de un trabajador, como en una institución universitaria donde se hicieron públicas denuncias de violencia digital contra alumnas.

Destacó que las maestras y los maestros cumplen una labor fundamental en la formación de niñas, niños y jóvenes, pero no deben enfrentar solos situaciones que requieren atención especializada y coordinación entre instituciones.

La iniciativa también busca que las autoridades educativas brinden orientación y acompañamiento a directivos y docentes, para que sepan cómo actuar, activar los protocolos y canalizar oportunamente las denuncias.

“Una llamada de atención o una sanción escolar no pueden sustituir la intervención de las autoridades cuando estamos frente a hechos que pueden constituir un delito. La prioridad siempre debe ser proteger a las víctimas”, sostuvo.

Finalmente, Barragán afirmó que ninguna denuncia debe minimizarse ni quedar detenida por procedimientos internos, porque la seguridad y la integridad de las personas educandas deben estar por encima de cualquier otra consideración.