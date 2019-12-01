Barragán ironiza sobre el nombramiento de panista David Cortés como coordinador municipal en Morelia 

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, reaccionó con ironía al nombramiento del diputado federal panista David Cortés Mendoza como coordinador municipal en favor de la familia, patria y libertad en Morelia, rumbo a la elección de 2027. Aseguró que el legislador federal del albiazul no conoce la ciudad y bromeó con que podría necesitar ayuda para ubicarse.

“Va a ser un buen regidor, lo vamos a enseñar a trabajar cuando nosotros encabecemos el gobierno municipal de Morelia”, expresó Barragán. Después, al insistir en que Cortés desconoce la capital michoacana, añadió, “Yo le voy a acercar un Google Maps, un buscador de esos que usan los celulares para que no se te pierdan. Si se llega a perder, que me marque; yo voy por él”.

Barragán sostuvo que, según sus datos, cuenta con ventaja en las mediciones para obtener la candidatura del partido guinda por Morelia.

"No hay una sola encuesta, que no diga que Juan Carlos Barragán gana el proceso interno de Morena y no hay una sola encuesta que diga que Juan Carlos no gana la capital del estado”, declaró.

El legislador también rechazó que Morelia deba ser considerada un premio de consolación para algún aspirante. “Morelia no es plato de segunda mesa ni premio de consolación para nadie; Morelia es un municipio que requiere resultados”, sostuvo.

Al referirse a señalamientos que, dijo, buscan afectar su imagen, Barragán indicó que desde hace meses enfrenta una campaña de desprestigio relacionada con un asunto administrativo y el pago de becas. Afirmó que denunciará cualquier acción que considere irregular ante las fiscalías y los órganos internos de Morena.

“Lo único que tratan es de desgastar la imagen, desprestigiar el trabajo que nosotros hemos realizado. Eso es injusto, es ruin, y eso es lo que reclamamos a la Dirección Nacional para que corrija este tipo de modelos políticos”, expresó.