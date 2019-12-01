Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 17:09:09

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán continúa impulsando una ruta de diálogo y construcción de acuerdos con referentes políticos y liderazgos sociales de Morelia, mediante encuentros que buscan fortalecer la unidad, acercar posiciones y avanzar hacia una agenda compartida para la capital michoacana.

En los últimos días, ha sostenido reuniones con otros aspirantes de Morena a Morelia, entre ellos Gladyz Butanda, Giulianna Bugarini, Ernesto Núñez, Marco Polo Aguirre y Osvaldo Ruiz, así como con Gilberto Morelos y Omega Vázquez.

Los encuentros forman parte de una estrategia de interlocución que Barragán ha emprendido para identificar coincidencias, reconocer las capacidades de distintos equipos y mantener abiertos los espacios de participación política.

“El que apuesta a la unidad nunca se equivoca. La política no debe tratarse de dividir, excluir o imponer, sino de escuchar, sumar y construir acuerdos”, expresó.

La comunicación también se ha extendido a representantes de sectores sociales, religiosos y empresariales.

El líder social reiteró su disposición a mantener abiertas las conversaciones con todas las expresiones políticas y sociales interesadas en el futuro de la ciudad, así como a promover espacios que permitan transformar las coincidencias en proyectos concretos.