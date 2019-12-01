Barragán exige supervisión permanente en mercados y tianguis ante la venta de pirotecnia en Morelia

Barragán exige supervisión permanente en mercados y tianguis ante la venta de pirotecnia en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 15:26:56
Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.– El diputado local Juan Carlos Barragán condenó que el Ayuntamiento panista de Morelia continúe excusándose para no aplicar la ley que prohíbe la venta de pirotecnia, particularmente en mercados y tianguis, poniendo en riesgo la vida, la integridad y el patrimonio de las familias.

Barragán señaló que el argumento del gobierno municipal de que los comerciantes se instalan después de que pasan las inspecciones, además de ser inaceptable, es profundamente irresponsable. 

“Esa excusa lo único que demuestra es la ausencia de autoridad y de legitimidad. Cuando no hay supervisión permanente, no hay respeto a la ley ni a la autoridad”, afirmó.

El legislador recordó que existe una reforma ya aprobada que obliga a los ayuntamientos a prevenir, vigilar y sancionar la venta de pirotecnia. Sin embargo, en Morelia, mercados y tianguis se encuentran prácticamente abandonados por la autoridad municipal, lo que permite que esta actividad ilegal se normalice.

“El problema no son las tradiciones, el problema es la omisión del Ayuntamiento. La venta de pirotecnia genera riesgos reales, como accidentes graves, afectaciones a personas enfermas, niñas y niños, adultos mayores, personas con autismo y animales de compañía”, subrayó.

Barragán advirtió que continuará impulsando acciones para que se sancione a los ayuntamientos y a los funcionarios públicos que, por omisión o negligencia, incumplan la ley, sanciones que podrían llegar incluso a la pérdida del cargo, al poner en peligro a la población.

Finalmente, hizo un llamado a que el Ayuntamiento de Morelia asuma su responsabilidad y ejerza la autoridad que le corresponde.

