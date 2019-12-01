Barragán exige al fiscal atender a las víctimas o que renuncie

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 14:39:29

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez exigió al encargado de la Fiscalía General del Estado, Israel Vega, atender de manera directa y oportuna a las víctimas, dar resultados en la procuración de justicia y poner orden en la institución. Advirtió que, si el fiscal no puede cumplir con esta responsabilidad, debe considerar seriamente su renuncia.

El legislador señaló que las víctimas merecen respuestas, acompañamiento y justicia, no indiferencia ni trámites interminables, al poner de ejemplo el caso del señor que ha denunciado que debe pagar más de 100 mil pesos por recuperar su vehículo que fue robado.

“Ya basta de una Fiscalía alejada de las víctimas. Aunque sea un encargado debe ponerse a trabajar, dar la cara y demostrar que está a la altura de la responsabilidad que tiene. Si no puede con el cargo, que renuncie”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las prácticas relacionadas con los corralones y exigió revisar los cobros, garantizar transparencia y evitar que las familias enfrenten costos injustificados cuando buscan recuperar sus vehículos.

“No puede ser que las víctimas sigan esperando justicia mientras las familias enfrentan cobros y problemas sin respuestas. Urge una limpia en la Fiscalía, empezando desde arriba.

La institución debe estar al servicio del pueblo, no convertirse en una carga más para la ciudadanía”, sostuvo.

Finalmente, el diputado reiteró que la procuración de justicia debe centrarse en las víctimas, con atención digna, investigaciones eficaces y servidores públicos que respondan por sus resultados.