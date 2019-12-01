Barragán exige al Ayuntamiento de Morelia aplicar la ley contra la pirotecnia y a la ciudadanía a no comprar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 12:36:06

Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre de 2025.- Ante un nuevo accidente provocado por el uso y venta irregular de pirotecnia en un mercado, el diputado local Juan Carlos Barragán exigió al Ayuntamiento de Morelia que aplique de manera inmediata y sin simulaciones la ley que regula y prohíbe la venta irregular de estos artefactos.

Barragán señaló que no se trata de una recomendación, sino de una obligación legal que los ayuntamientos deben cumplir para salvaguardar la vida y la integridad de las personas, especialmente de niñas, niños y adultos mayores.

“Cada accidente es consecuencia directa de la omisión de las autoridades municipales. La ley existe, fue aprobada por el Congreso y debe aplicarse. No hacerlo es poner en riesgo la vida de la gente”, afirmó.

El legislador subrayó que la venta clandestina de pirotecnia representa un peligro constante en colonias, comunidades y peregrinaciones, por lo que demandó operativos permanentes, sanciones ejemplares y cero tolerancia a quienes lucran con estos productos.

Asimismo, hizo un llamado directo a la ciudadanía para no comprar ni consumir pirotecnia, recordando que la prevención comienza desde el hogar y que ninguna celebración justifica poner en riesgo vidas humanas.

“No necesitamos pirotecnia para celebrar la fe o las fiestas decembrinas. La seguridad de nuestras familias debe estar por encima de cualquier tradición”, puntualizó.

Finalmente, Juan Carlos Barragán expresó su solidaridad con las familias afectadas por los recientes hechos y reiteró que seguirá insistiendo, desde el Congreso del Estado, en que se cumpla la ley y se proteja a la población.