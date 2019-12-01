Barragán continúa llevando Mano a Mano Camina Seguro a quienes más lo necesitan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 13:38:08

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2025.- Personas adultas mayores, mujeres y habitantes de colonias y comunidades reconocieron el impacto del programa Mano a Mano Camina Seguro, impulsado por el diputado Juan Carlos Barragán, a través del cual se entregan aparatos funcionales para mejorar la movilidad y autonomía de quienes más lo necesitan.

El legislador informó que el programa continúa recorriendo todo el municipio con una misión clara poner en manos de la gente los apoyos que cambian vidas, sin intermediarios y atendiendo directamente cada solicitud.

María del Carmen Soto, beneficiaria comentó, “con esta silla de ruedas puedo volver a salir de mi casa. Antes dependía de mis familiares. Gracias por acordarse de nosotros.”

Mientras Roberto Pérez, adulto mayor dijo, “con este bastón podré seguir saliendo a trabajar. Ojalá más programas fueran así, que llegaran a la gente.”

Juan Carlos Barragán destacó que Mano a Mano Camina Seguro significa para cientos de familias, dignidad, autonomía y la oportunidad de seguir adelante.

“Estos apoyos no son un regalo. Son un derecho. Y nuestra obligación como representantes es estar cerca de la gente, reconocer sus necesidades y responderles con hechos”, afirmó.

El diputado reiteró que el programa continuará visitando colonias, comunidades y tenencias durante las próximas semanas, atendiendo principalmente a quienes enfrentan alguna limitación física y requieren herramientas para mejorar su movilidad.