Barragán celebra 59 años del mercado Independencia y exige atención del Ayuntamiento de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 14:37:46
Morelia, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán celebró el 59 aniversario del mercado Independencia, el corazón económico del Centro Histórico, del que dependen miles de familias para su sustento diario.

Barragán reconoció el esfuerzo de locatarias y locatarios que, durante décadas, han mantenido vivo este mercado con trabajo honesto, tradición y arraigo popular, convirtiéndolo en un punto clave para la economía local y el abastecimiento de las familias morelianas.

Sin embargo, lamentó el abandono en el que el Ayuntamiento de Morelia mantiene a los mercados municipales, particularmente al mercado Independencia, pese a su importancia económica y social.

Señaló que la falta de mantenimiento, seguridad, orden y apoyo institucional tiene en riesgo la actividad comercial y el patrimonio de quienes dependen de este espacio.

“El mercado Independencia no es solo un centro de comercio, es una fuente de empleo para miles de familias y una pieza fundamental de la vida económica del Centro Histórico. No puede seguir siendo ignorado por el gobierno municipal”, afirmó.

El legislador hizo un llamado al Ayuntamiento para que asuma su responsabilidad y destine recursos para la rehabilitación, seguridad y dignificación de los mercados, así como para fortalecer el comercio local.

Barragán reiteró su compromiso de seguir respaldando a las y los comerciantes y de defender a los mercados públicos como espacios de identidad, economía popular y cohesión social para Morelia.

