Barragán ayuda a los Reyes Magos a llevar alegría a niñas y niños del Hospital Infantil de Morelia

Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Con el objetivo de regalar sonrisas y brindar un momento de alegría a niñas y niños que enfrentan alguna enfermedad, el diputado Juan Carlos Barragán ayudó a los Reyes Magos en la entrega de regalos en el Hospital Infantil de Morelia.

Durante el recorrido por el nosocomio, Barragán estuvo acompañado por la regidora de Morelia, Verónica Zamudio, y por Alejandro Mercado el líder de la agrupación ciudadana Mano a Mano, con quienes visitó las distintas áreas del hospital para convivir con las y los pequeños, así como con sus familias.

El diputado destacó que esta visita no tuvo otro propósito más que lograr que las niñas y niños olvidaran, aunque fuera por un momento, sus padecimientos y el proceso que enfrentan, recordándoles que no están solos y que hay muchas personas que piensan en ellos.

“Sabemos que la salud es lo más importante, pero también lo es el ánimo, la esperanza y la alegría. Hoy venimos a acompañar a los Reyes Magos para regalar sonrisas y un poco de felicidad a quienes más lo necesitan”, expresó Barragán.

Finalmente, reconoció el trabajo del personal médico y de enfermería del Hospital Infantil de Morelia, así como la disposición de la regidora Verónica Zamudio y de la agrupación Mano a Mano, Alejandro Mercado, para sumarse a este gesto solidario que busca poner al centro a la niñez.