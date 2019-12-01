Barragán anuncia voto a favor de cambios a la Ley Orgánica de la UMSNH

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre 2026.- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez anunció que votará a favor de la propuesta para modificar la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con la que se cambiaría el mecanismo de elección de la próxima Rectoría y se reactivaría la Comisión Rectora, facultada para nombrar a quien releve a la actual titular.

Durante su intervención en el Congreso, Barragán recordó que en marzo de 2025 votó contra una reforma a la misma ley porque, dijo, advirtió que dejaba pendientes asuntos relacionados con las becas estudiantiles, las jubilaciones y pensiones del personal y la designación de futuras autoridades.

“Dijimos entonces que aquella reforma no resolvía los problemas de fondo de nuestra universidad”, señaló. Agregó que sus advertencias sobre la falta de claridad en los mecanismos para designar a las próximas autoridades mantienen vigente la preocupación por una posible crisis institucional.

El legislador sostuvo que debe garantizarse la renovación de la Rectoría antes de que concluya el periodo de la actual administración, el próximo 8 de enero de 2027, y que la transición se realice con apego a la legalidad y respeto a la autonomía universitaria.

Barragán aclaró que su voto a favor del dictamen no representa un respaldo a una persona o grupo político, sino que, afirmó, busca dar certeza jurídica y evitar un vacío de autoridad. “Ese voto no representa un respaldo a ninguna persona ni a ningún grupo. Representa mi compromiso con la estabilidad institucional”, expresó.