Barragán acompaña iniciativa para garantizar subsidios a todo el transporte público

Barragán acompaña iniciativa para garantizar subsidios a todo el transporte público
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 14:47:14
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Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán acompaña la iniciativa ciudadana impulsada por las agrupaciones liderados por José Martínez Pasalagua y Miguel Corona Salto, que propone que los subsidios públicos se distribuyan de manera equitativa y beneficien a todas las modalidades del transporte público y no únicamente al morebús y los teleféricos.

Barragán señaló que la modernización del transporte público debe contemplar a todos desde las combis, urbanos, taxis, plataformas digitales, pues son miles de personas las utilizan diariamente este transporte para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, hospitales y hogares. 

El legislador sostuvo que los nuevos proyectos de movilidad solo son nuevas rutas del transporte que no van a resolver el problema de movilidad de la ciudad,  pues cuando una familia quiera hacer uso de ellos tendrá que seguir usando un camión o combi para usarlas.

El líder social destacó que detrás de cada unidad de transporte hay familias que dependen de esta actividad económica y miles de usuarios que necesitan un servicio seguro, eficiente y accesible. Por ello, consideró indispensable que las decisiones sobre los subsidios tomen en cuenta la realidad de todo el sector.

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