Banda Cuisillos cerró con broche de oro la Tradicional Feria Regional de Todos los Santos con un lleno total en el Foro de espectáculos

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Fue un gran espectáculo musical el que ofreció a su público la agrupación musical Cuisillos que cerró con broche de oro las actividades del Foro de espectáculos con un lleno total en la Tradicional Feria Regional de Todos los Santos Hidalgo 2025 “Tradición, Sabor y Alegría, ganándose el cariño de la gente por su sencillez que los caracteriza arriba del escenario.

La presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, le dio la bienvenida a este su municipio, que los recibe con los brazos abiertos y más aún a una agrupación tan querida por sus fans como lo es Cuisillos que con su música hace vibrar el corazón de la gente; agradeció el que hayan aceptado la invitación de estar en esta ciudad, inyectando alegría, y de la misma manera agradeció a las personas que estuvieron presentes en esta edición de la feria de todos los santos ya que cada uno de los visitantes fue parte fundamental de esta feria, catalogada como la más importante del estado de Michoacán.

Banda Cuisillos, con su gran espectáculo de luces, pantalla gigante, bellas bailarinas y su atuendo que los caracteriza, deleitaron a su público haciéndolos bailar y cantar con sus temas como: Mil heridas, Vanidosa, No se lo digas a ella, Perdóname, Pequeña Orgullosa, Caricias compradas, Un año más sin ti, Vive y déjame vivir, Descontrolado, A veces lloro, Aunque me digas Adiós, No señor apache, entre otras. Antes se tuvo la actuación del Grupo Norteño TPX.

La Banda Cuisillos, también conocida como Banda Cuisillos de Arturo Macias, es una agrupación de música regional mexicana fundada en el año 1987 por Arturo Macías en la Ciudad de Cuisillos, Jalisco, grabaron su primera producción discográfica a comienzos de la década de los años 1990, y en el año 2022, Rogelio Torres González es el cantante principal desde 1988 hasta la fecha. Con la interpretación de Cartas marcadas, ganaron su primer Grammy Latino en la categoría de mejor álbum de música banda, han conseguido hasta la fecha tres nominaciones a los Premios Grammy.