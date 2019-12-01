Bancada naranja legislará “con, desde y por la ciudadanía”: Toño Carreño, al iniciar Segundo Año Legislativo

Morelia, Michoacán, 15 de septiembre 2025.- La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano apuesta por “un futuro lleno de verdaderas oportunidades de desarrollo para todos y para lograrlo, es fundamental construir con, desde y por la ciudadanía; desde abajo. Ese es un principio esencial”, afirmó Antonio Carreño Sosa al tomar la palabra a nombre de la bancada naranja en el inicio del primer periodo de sesiones del Segundo Año Legislativo.

En este contexto el diputado reconoció que el 2026 el panorama financiero es restrictivo porque habrá menos recursos y más necesidades, pero se puede gobernar y legislar para el bienestar ciudadano.

Lo anterior, destacó se puede conseguir siendo eficaces y reconociendo, por la experiencia, que las soluciones no se decretan en las oficinas; surgen del territorio, con el diálogo directo con las comunidades, los sectores productivos, las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios.

En ese contexto, Toño Carreño dio a conocer que si bien, tanto él como Grecia Aguilar, están atentos a legislar por el bienestar común en todos los temas, la agenda que priorizará la bancada se centra en salud pública, la protección a la niñez y el fortalecimiento de la justicia, ya que la realidad de miles de familias demandan instituciones cercanas y funcionales.

“No podemos ignorar que el Sistema de Justicia sigue siendo una de las mayores deudas con la ciudadanía. Más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian y, de los pocos que llegan a ministerio público, apenas una fracción obtiene sentencia. Este fracaso responde a un diseño institucional capturado por intereses políticos, con ministerios públicos sin recursos y procesos judiciales lentos y revictimizantes”.

La llamada reforma judicial que hoy se concreta en nuestro Estado, dijo el legislador, no fue concebida para acercar la justicia a la gente. Fue pensada para construir un Poder Judicial dócil, que no le incomode al régimen, así que un sistema de justicia no puede ordenarse desde arriba, con imposiciones y controles políticos; debe construirse desde abajo, con jueces, ministerios públicos y defensores que provengan de la carrera judicial, que tengan preparación, experiencia y probidad.

“Por eso, hoy lanzo un llamado a quienes integran el Poder Judicial de Michoacán: la ciudadanía espera de ustedes independencia y responsabilidad. La gente no quiere jueces que obedezcan órdenes desde arriba, sino jueces que resuelvan con imparcialidad desde abajo, desde el texto de la Constitución y desde el compromiso con la justicia. Por encima de los cargos, por encima de las presiones políticas, siempre está la Constitución”.

En cuanto a la salud pública, señaló que Michoacán no puede seguir dependiendo de promesas incumplidas ni de sistemas fragmentados en los que se enfrente carencia de médicos, abasto de medicamentos en hospitales y una crisis silenciosa en enfermedades crónicas y autoinmunes. Así que se impulsarán reformas para garantías de presupuestos suficientes.

Finalmente, sobre la protección a la niñez, Toño Carreño enfatizó que un estado que no protege a sus niñas y niños, compromete su futuro; las cifras de violencia infantil, abandono y pobreza, obligan a que la niñez esté en el centro de las decisiones y no un tema secundario en la agenda pública.

“Desde Movimiento Ciudadano propondremos el fortalecimiento de un Sistema Estatal de Protección Integral de la Niñez con autonomía y recursos suficientes, el fortalecimiento de leyes para la atención temprana contra el abuso y la violencia infantil, la implementación de programas de alimentación escolar de calidad y cobertura universal, así como mecanismos efectivos que garanticen que cada niño y niña tenga acceso a educación, salud, cultura y espacios seguros para crecer”.