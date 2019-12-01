Baltazar Gaona no se opone a que Bautista Tafolla llegue a la JUCOPO; cuestiona su compromiso legislativo

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, aseguró que no tiene ningún inconveniente en que el legislador independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, se incorpore a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), aunque cuestionó que muestre tanto interés por formar parte de este órgano cuando, a su consideración, no demuestra el mismo entusiasmo por cumplir con sus responsabilidades legislativas.

Gaona García precisó que la incorporación de Bautista Tafolla no depende de una decisión personal ni de la Presidencia de la Mesa Directiva, sino de los mecanismos institucionales y las determinaciones que correspondan al órgano colegiado, en cumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).

“Yo no tengo ningún problema con que se integre a la Junta de Coordinación Política. A lo mejor el diputado Alejandro piensa que ahí se maneja mucho dinero o que se reparten recursos, porque no encuentro otra explicación para tanto interés. Pero habrá que aclararle que la JUCOPO es para trabajar, construir acuerdos y asumir responsabilidades, no para ir a buscar dinero”, expresó el legislador.

El legislador petista consideró contradictorio que Bautista Tafolla insista en ocupar un lugar en uno de los principales órganos de decisión del Congreso cuando, según señaló, ha mostrado una asistencia irregular tanto a las sesiones legislativas como a las reuniones de las comisiones de las que forma parte.

“Lo que me parece absurdo es que quiera estar en la Junta de Coordinación Política cuando ni siquiera cumple con asistir regularmente a las sesiones y reuniones de comisión. Ojalá que, si llega a la JUCOPO, ahora sí encuentre tiempo para venir al Congreso. Porque para exigir espacios parece que siempre tiene agenda, pero para cumplir con el trabajo legislativo, no tanto”, puntualizó.

Finalmente, Baltazar Gaona reiteró que será respetuoso de las determinaciones del Tribunal Electoral y de los acuerdos que adopten las instancias correspondientes del Congreso. Sin embargo, sostuvo que ocupar un espacio en la JUCOPO implica mucho más que conseguir una silla en la mesa de decisiones, pues exige responsabilidad, asistencia y trabajo permanente en beneficio de las y los michoacanos.