Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre del 2026.- El diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, descartó que exista una fractura con el PT y explicó que su ausencia en algunos actos recientes se debió a cuestiones de agenda. Aseguró que no tiene inconveniente en asistir a eventos de Carlos Torres Piña o de Raúl Morón Orozco, y que respaldará a quien sea definido como candidato de la Cuarta Transformación en Michoacán.

“Yo no tengo problema ni con Raúl Morón ni con Carlos Torres Piña. No soy quien define las candidaturas; eso se definirá entre las instancias partidistas y, una vez que esté definido, nos vamos a sumar”, declaró.

El legislador local llamó a la unidad y consideró que la discusión sobre la posibilidad de repetir la encuesta para definir la candidatura es “estéril” frente a los problemas de seguridad, salud y del campo que enfrenta el estado.

Sostuvo que no ve al PT fuera de la Cuarta Transformación. “Yo soy petista y estoy en el proyecto de la Cuarta Transformación”, afirmó.

También pidió a las dirigencias de los partidos actuar con sensibilidad, diálogo y madurez para alcanzar acuerdos, y dijo que explorará la posibilidad de participar en el próximo proceso electoral, aunque aseguró que seguirá respaldando el proyecto desde el espacio que le corresponda.

"Vamos a explorar la posibilidad de continuar aquí en el Congreso, tratar de aportar con experiencia con lo que hemos aprendido, pero tampoco estamos casados a un tema, por eso, si en algo puedo servir, desde una candidatura o si no con mi voto, pues yo apoyaré a la Cuarta Transformación siempre sin problema", comentó el petista.