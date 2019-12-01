Baltazar Gaona defiende aplazar hasta 2031 el nuevo modelo para elegir la Rectoría de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 3 noviembre del 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona, defendió la propuesta de modificar la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Afirmó que el nuevo modelo de elección de la Rectoría no se eliminaría, sino que su aplicación se aplazaría hasta 2031.

De aprobarse el dictamen, la persona que ocupe la Rectoría durante el periodo 2027-2031 sería designada mediante el mecanismo anterior. Gaona sostuvo que la iniciativa responde a una petición de integrantes de la comunidad universitaria y aseguró que cuenta con el respaldo de más de seis mil firmas, por lo que rechazó los señalamientos de que no hubo consulta.

El legislador también defendió la facultad del Congreso para modificar la legislación universitaria y argumentó que la propuesta busca dar certeza y gobernabilidad a la institución. Según explicó, el nuevo mecanismo de elección democrática seguiría vigente, pero comenzaría a aplicarse a partir de 2031.

Durante su intervención, Gaona acusó a la rectora Yarabí Ávila González de no haber consensuado el reglamento derivado de la reforma anterior y calificó su actuación como una “traición” a la Universidad y al Congreso. Se trata de señalamientos del diputado, quien atribuyó a la rectora la responsabilidad de que se plantee aplazar el nuevo modelo.