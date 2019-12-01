Ayuntamiento dialogará el tema del comercio artesanal en el Centro Histórico de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2026.- El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, aceptó la solicitud para activar el instrumento de participación ciudadana denominado “Diálogo Ciudadano”, donde se abordará la temática del comercio artesanal en el Centro Histórico, confirmó Beatriz Marmolejo Rojas, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, quien recordó que esto deriva de la petición ingresada el 15 de enero de 2026 por César Zafra Urbina, representante de la Confederación Queretana de Organizaciones Sociales, CÍVICA AC.

“La Confederación Queretana de Organizaciones Sociales, CÍVICA A.C., es quien ha impulsado estos diálogos ciudadanos. Estaremos convocando a todas las autoridades que tienen facultades en esta materia; por supuesto, a las y los artesanos, a otros sectores involucrados y a las organizaciones que forman parte de CÍVICA, quienes participan como impulsores del instrumento ciudadano, como observadores y vigilantes de este procedimiento, en conjunto buscaremos generar la mejor propuesta para atender esta situación que se presenta en nuestro Centro Histórico”.

El Diálogo Ciudadano, detalló, de acuerdo con sus objetivos previstos en el artículo 54 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro, busca resolver asuntos vinculados con la prestación de servicios públicos municipales y facilitar la comunicación directa entre habitantes y autoridades.

César Zafra agradeció la respuesta positiva y destacó que la activación de estos mecanismos abre brecha y genera posibilidades en materia de participación ciudadana. Asimismo, subrayó que el comercio artesanal es un tema que involucra la artesanía, la cultura, los derechos humanos y el derecho a la ciudad.