Ayuntamiento de Zitácuaro y fuerzas de seguridad despliegan 300 elementos por El Buen Fin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 14:30:32

Zitácuaro, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Con la participación de 300 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, autoridades municipales, estatales y federales dieron el banderazo de arranque al operativo especial por El Buen Fin 2026 en Zitácuaro, con el objetivo de proteger a comerciantes, consumidores y visitantes durante esta temporada comercial.

Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad para fortalecer la prevención y brindar tranquilidad a las familias durante una de las jornadas comerciales más importantes del año.

El Buen Fin 2026 se realiza del 13 al 17 de noviembre, durante cinco días en los que establecimientos comerciales ofrecen descuentos y promociones para incentivar el consumo, fortalecer el comercio formal y dinamizar la economía.

En Zitácuaro, esta iniciativa representa una oportunidad para impulsar las ventas de los negocios locales y atraer consumidores de distintos municipios del Oriente de Michoacán, beneficiando la actividad comercial y económica de la región.

Como parte del operativo conjunto, los 300 elementos realizarán labores de vigilancia y prevención, mediante la coordinación permanente de las corporaciones municipales, estatales y federales, para atender cualquier eventualidad durante el desarrollo de las actividades comerciales.

Toño Ixtláhuac reiteró la importancia de mantener la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para contribuir a que El Buen Fin transcurra en condiciones de seguridad y tranquilidad para las familias zitacuarenses y quienes visitan el municipio.