Ayuntamiento de Zitácuaro y ciudadanía trabajan juntos en pavimentación de acceso a Ziráhuato de los Bernal

Zitácuaro, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Como parte del trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía para mejorar la infraestructura de las comunidades, el Ayuntamiento de Zitácuaro entregó un vale por 8 toneladas de cemento a habitantes de la Tenencia de Ziráhuato de los Bernal, destinado a continuar la pavimentación de uno de sus principales accesos.

Durante la entrega, el presidente municipal Antonio Ixtláhuac reconoció el esfuerzo y la participación de las familias de Ziráhuato de los Bernal, quienes han impulsado esta obra mediante el trabajo organizado de la comunidad y el respaldo del Gobierno Municipal.

“Vengo no solamente a entregarles cemento para que sigan con esta gran obra que ustedes han realizado junto con toda la gente”, expresó el alcalde al destacar la importancia de sumar esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura.

En su mensaje, Ixtláhuac también se refirió a las condiciones de la carretera principal de Ziráhuato de los Bernal, donde identificó tramos deteriorados que requieren atención, pese a las obras de concreto realizadas anteriormente.

El presidente municipal anunció que durante esta semana se enfocará en atender las afectaciones de esta vialidad, con el propósito de mejorar sus condiciones de circulación y facilitar el tránsito de quienes utilizan diariamente este acceso.

La entrega de cemento forma parte de un esquema de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Zitácuaro y la ciudadanía, mediante el cual las comunidades participan activamente en el mejoramiento de sus caminos y el Gobierno Municipal aporta materiales para avanzar en las obras.

El Gobierno de la Heroica continuará trabajando de la mano con las comunidades para atender sus necesidades de infraestructura y mejorar las condiciones de movilidad y acceso de las familias zitacuarenses.