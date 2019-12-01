Zitácuaro, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana, el Ayuntamiento de Zitácuaro realizó una visita de supervisión a los trabajos de mejoramiento vial que se desarrollan en la colonia Educación, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y los accesos para las familias de la zona.

El Gobierno Municipal, encabezado por Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, mantiene entre sus prioridades la pavimentación y rehabilitación de calles, al reconocer que el mejoramiento de las vialidades es una de las principales necesidades de las colonias y comunidades del municipio.

La intervención en la colonia Educación forma parte de los trabajos de infraestructura vial que impulsa la administración municipal para atender el deterioro de las calles y facilitar los desplazamientos cotidianos de la población.

El Ayuntamiento de Zitácuaro reconoce que, si bien se han registrado avances en materia de pavimentación, aún existen vialidades que requieren intervención, por lo que el mejoramiento de calles y caminos continúa siendo una prioridad de la administración municipal.