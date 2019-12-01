Ayuntamiento de Zitácuaro gestiona créditos de 50 mil pesos para mujeres emprendedoras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 10:15:20

Zitácuaro, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la economía local, el Ayuntamiento de Zitácuaro gestionó, ante el Gobierno del Estado de Michoacán, créditos de 50 mil pesos cada uno para mujeres emprendedoras del municipio, otorgados a través de Sí Financia, con el propósito de respaldar sus negocios y proyectos productivos.

Estos financiamientos permitirán a las beneficiarias invertir en sus actividades económicas, adquirir insumos, mejorar sus establecimientos o ampliar sus operaciones, de acuerdo con las necesidades de cada emprendimiento.

Los créditos fueron otorgados por el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), organismo público descentralizado del Gobierno del Estado que ofrece alternativas de financiamiento para emprendedores, comerciantes y micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre sus programas se encuentran esquemas dirigidos a mujeres emprendedoras, así como opciones de financiamiento para actividades comerciales, artesanales, turísticas y otros sectores productivos. El organismo también promueve la capacitación y la educación financiera como herramientas para fortalecer la administración de los negocios.

Mediante estas gestiones, el Gobierno de la Heroica busca acercar oportunidades de financiamiento a mujeres que desarrollan actividades económicas en Zitácuaro, facilitando el acceso a recursos que contribuyan al crecimiento y consolidación de sus proyectos.

El Ayuntamiento de Zitácuaro continuará fortaleciendo la coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar iniciativas que favorezcan el emprendimiento, la actividad económica y las oportunidades de desarrollo para las familias del municipio.