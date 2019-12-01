Ayuntamiento de Zitácuaro: así se vivió el Festival Ánimas de la Heroica 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 12:30:15

Zitácuaro, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- Como cada año, con ofrendas monumentales, desfiles, música, danza y expresiones de las tradiciones otomíes, Zitácuaro celebró el Día de Muertos a través del Festival Ánimas de la Heroica 2026, realizado del 17 de octubre al 2 de noviembre, con actividades culturales en distintos espacios públicos del municipio.

Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, destacó la importancia de preservar las tradiciones y fortalecer la oferta cultural y turística del municipio, mediante actividades que permitan a las familias y visitantes conocer la riqueza histórica de la Heroica.

Uno de los principales atractivos fue la ofrenda monumental instalada en el patio de la Presidencia Municipal, dedicada a los 500 años de la fundación de Zitácuaro. Elaborada por estudiantes, docentes y personal de la Comunidad Morelos, rindió homenaje a personajes históricos como Ignacio López Rayón, Sixto Verduzco y Nicolás Romero.

Durante la presentación de la ofrenda, Toño Ixtláhuac reconoció el trabajo de la comunidad educativa y su contribución a la preservación de las tradiciones y al conocimiento de la historia local.

El programa también incluyó el tradicional Desfile de las Ánimas, que recorrió las calles del centro de la ciudad, así como la Fiesta de Xantolo, presentada por el grupo de danza folclórica Raíces Otomíes, y diversas actividades musicales y artísticas en la Plaza Cívica Benito Juárez.

Entre las celebraciones destacaron el concurso de altares, la Pasarela de las Ánimas y el ritual prehispánico del Día de Muertos en la zona arqueológica de San Felipe-Ziráhuato.

Las actividades concluyeron el 2 de noviembre con Entre Velas y Cantares: Camino de la Luz, en el Panteón Municipal San Carlos, y una presentación artística de la Escuela de Iniciación Artística Asociada de Zitácuaro, en el Jardín de la Constitución.

Con la participación de instituciones educativas, artistas y ciudadanía, el Ayuntamiento de Zitácuaro llevó a cabo la quinta edición del Festival Ánimas de la Heroica, una celebración que reunió historia, cultura y tradiciones para honrar la memoria de quienes han partido.