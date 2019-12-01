Ayuntamiento de Quiroga fortalece la atención a la salud con servicio nutricional en la UBR, convocan a la población a recibir orientación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 19:21:59

Quiroga, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, refrendó su compromiso con la salud y el bienestar de las familias quiroguenses al poner a disposición de la ciudadanía el servicio de atención nutricional en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) Quiroga.

Este servicio tiene como objetivo brindar orientación profesional y acompañamiento personalizado a personas de todas las edades, promoviendo hábitos alimenticios saludables que contribuyan a una mejor calidad de vida.

La atención es otorgada por una nutrióloga, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones de la UBR Quiroga. Las y los interesados pueden agendar su cita al teléfono 454 354 2227, llamando dentro del horario de atención.

La presidenta municipal subrayó que una alimentación sana y balanceada es fundamental para prevenir enfermedades, fortalecer el desarrollo físico y mejorar la calidad de vida, por lo que invitó a la población a acercarse y aprovechar la orientación profesional que se brinda en este espacio.

Reiteró que su administración mantiene un firme compromiso con la salud y el bienestar de las y los quiroguenses, impulsando acciones preventivas y servicios accesibles que contribuyan a construir un municipio más sano.

“Seguimos trabajando para acercar a la ciudadanía servicios que contribuyan a una mejor calidad de vida para las familias de Quiroga”, finalizó la alcalde Alma Mireya González.