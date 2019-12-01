Ayuntamiento de Querétaro signa convenio con Waze para realizar reportes viales en tiempo real

Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- Para mejorar la calidad de vida de las y los queretanos, así como la movilidad en la capital, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, anunció la firma de un convenio de colaboración con la aplicación Waze, con el propósito de que usuarios y gobierno realicen reportes en tiempo real.

“Desde la App, los conductores pueden reportar y recibir avisos instantáneos sobre peligros en la ruta, como accidentes, baches, vehículos detenidos en la orilla del camino u obras viales. Esto permite a otros usuarios tomar precauciones o cambiar de ruta”.

Explicó que Querétaro, como todas las ciudades del país, enfrenta diariamente retos de movilidad y que esta herramienta resulta clave para que las y los queretanos planeen sus rutas de forma más eficiente. Además, detalló que, a partir de esta colaboración, en el mapa aparecerán los incidentes reportados por los usuarios, así como las obras o cierres viales programados por el municipio.

“El intercambio de información entre usuarios, gobierno y la plataforma permitirá que el Municipio de Querétaro diseñe mejores estrategias de movilidad y active a los equipos operativos de mantenimiento o a los asistentes viales para atender cualquier solicitud. A su vez, las y los queretanos contarán con opciones de ruta más efectivas rumbo a la escuela o al trabajo”.

De esta manera, dijo, el municipio de Querétaro pone Orden y utiliza herramientas digitales que fortalecen la calidad de vida de las familias, además de garantizar el derecho humano a una movilidad segura y eficiente.

“A través de este convenio se podrá recibir y utilizar los datos de la aplicación en tiempo real, lo que permitirá implementar operativos inmediatos, habilitar rutas alternas y desplegar servicios de emergencia en áreas de riesgo, contribuyendo a una reducción de accidentes viales en la ciudad”.

Recordó que la aplicación utiliza inteligencia artificial para analizar datos históricos de accidentes e identificar zonas peligrosas.

“Waze puede emitir alertas a los conductores que se aproximan a estas áreas, especialmente en carreteras poco transitadas o desconocidas para el usuario, ayudándoles a tomar decisiones de manejo más seguras; además al combinar la información del tráfico en vivo con la optimización de rutas, Waze calcula la hora de llegada y sugiere caminos alternativos para evitar retrasos y situaciones de riesgo”.