Ayuntamiento de Pátzcuaro llevará la Noche de Muertos a la Embajada de España

Pátzcuaro, Michoacán, a 17 de agosto del 2025.- El Ayuntamiento de Pátzcuaro presentará una representación de la tradicional Noche de Muertos en la Embajada de España y otros municipios del país, anunció el presidente municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez; la actividad se realizará en las mismas fechas en que se celebra la festividad en México.

El alcalde informó que se han establecido convenios con Chapala y con el parque Xcaret, para enviar contingentes de artesanos y artistas que replicarán la tradición en dichos destinos, a través de la cual habrán de armar altares; considero que Pátzcuaro es la cuna de la celebración de la Noche de Muertos.

Además, dijo, se han realizado trabajos de promoción turística en diferentes regiones de Estados Unidos, como California, Nueva York y Nueva Jersey, así como en ciudades mexicanas como Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Con ello, se busca dar mayor proyección internacional y nacional al Pueblo Mágico.

En cuanto al tema de seguridad, Arreola Vázquez lamentó las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos que recomiendan no visitar Michoacán. Aseguró que Pátzcuaro es un municipio seguro en el que se llevan a cabo acciones de pacificación, aunque reconoció que existen hechos delictivos, los cuales calificó como “aislados”.