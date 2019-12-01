Ayuntamiento de Morelos y Extra Visión acercan beneficios en salud visual a las familias morelenses

Villa Morelos, Michoacán, a 2 de septiembre 2025.– Con el compromiso de brindar apoyos que mejoren la calidad de vida de las familias, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que, a través del Sistema DIF Municipal, en coordinación con Extra Visión, ofrecerá atractivas promociones en salud visual durante todos los miércoles del mes, en un horario de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

En ese tenor, señaló que la iniciativa contempla descuentos del 10%, 15% y hasta 20% en una amplia variedad de armazones seleccionados. Además, como valor agregado, al adquirir entre 1 y 2 protecciones, las y los ciudadanos podrán recibir gotas Hamamelis destilado 3X gratis o incluso lentes gratuitos, reafirmando así el compromiso de esta administración con la salud y el bienestar de la población.

Conejo Alejos destacó que estas acciones son posibles gracias a la suma de esfuerzos entre el Sistema DIF Municipal y el sector privado, lo que permite generar un mayor alcance y beneficios directos a las familias.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que aproveche estas promociones, que además de fomentar la prevención en la salud visual, representan un ahorro significativo para los hogares de Morelos.