Ayuntamiento de Morelos y el DIF Municipal invitan a la capacitación “Jaripos: el pequeño fruto que guarda el gran poder”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 15:24:43
Villa Morelos, Michoacán, a 22 de octubre 2025.- Con el propósito de impulsar el desarrollo productivo y el aprovechamiento de los recursos naturales de la región, el Ayuntamiento de Morelos, a través del DIF Municipal, invita a la ciudadanía a participar en la capacitación “Jaripos: el pequeño fruto que guarda el gran poder”, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en la Presidencia Municipal.

Esta actividad busca fortalecer los conocimientos y habilidades de las familias morelenses en torno al aprovechamiento del jaripo, un fruto característico de la región que posee importantes propiedades alimenticias y económicas, fomentando así el autoempleo, la sustentabilidad y el consumo local.

Así lo dio a conocer el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, quien destacó la importancia de este tipo de talleres, los cuales promueven la participación activa de la ciudadanía y ofrecen herramientas que contribuyen al bienestar y la autonomía económica de las familias del municipio.

“Desde el Ayuntamiento de Morelos seguimos impulsando espacios de aprendizaje y capacitación que fortalezcan a nuestra gente. Creemos en el talento y en la capacidad de las y los morelenses para transformar sus entornos”, expresó.

Cabe destacar que el evento contará con cupo limitado, por lo que se invita a las personas interesadas a realizar su inscripción en las oficinas del DIF Municipal, donde se brindará información detallada sobre los requisitos de participación.

