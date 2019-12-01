Ayuntamiento de Morelos se suma Lucha contra el Cáncer de Mama e impulsa acciones: Julio César Conejo Alejos

Ayuntamiento de Morelos se suma Lucha contra el Cáncer de Mama e impulsa acciones: Julio César Conejo Alejos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 15:33:57
Villa Morelos, Michoacán, a 20 de octubre 2025.- El Ayuntamiento de Morelos impulsa acciones para apoyar a las mujeres, y se suma a las actividades para prevenir el cáncer de mama y salvar vidas, subrayó el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, durante el acto conmemorativo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizado al concluir la “Caminata Rosa”.

La caminata que reunió a mujeres, jóvenes y niñas, quienes participaron con entusiasmo, unión y esperanza, recordó que este movimiento no sólo simboliza una causa, sino una sociedad solidaria que se abraza en la adversidad.

En ese contexto, al finalizar el recorrido, el alcalde se congregó con los participantes y ciudadanía en general en la Plaza Principal de Morelos, donde compartió un mensaje dirigido a toda la población, haciendo un llamado a la concientización, prevención y empatía hacia quienes luchan contra esta enfermedad.

“Hoy caminamos por quienes están librando la batalla, por quienes la han superado y por quienes quedaron en el camino buscando su sanación. En Morelos unimos corazones para recordar que prevenir también es amar”, destacó Julio César Conejo.

Cabe destacar que, durante el acto simbólico, se realizó el pegado de lazadas rosas en un espacio especialmente designado, como muestra del compromiso del municipio con la salud y la sensibilización social. 

Posteriormente, se llevó a cabo el encendido de veladoras y un minuto de silencio en memoria de las mujeres que ya no están, pero cuya fortaleza sigue inspirando a todo el municipio para seguir con las causas que promueven la salud, la esperanza y la unidad, fortaleciendo el lazo entre autoridades y ciudadanía en torno a un objetivo común: cuidar la vida y acompañar con amor a quienes más lo necesitan.

Aunado a estas acciones, la administración municipal impulsa diversos programas para prevenir y apoyar a las mujeres, así como a las y los ciudadanos del municipio, ya que la salud y bienestar de la población es una prioridad para el Gobierno Municipal.

