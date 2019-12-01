Ayuntamiento de Morelos recibe 30 toneladas de cemento para fortalecer infraestructura urbana

Ayuntamiento de Morelos recibe 30 toneladas de cemento para fortalecer infraestructura urbana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 17:35:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Morelos, Michoacán, a 7 de agosto 2025.– Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura del municipio, el Ayuntamiento de Morelos, encabezado por el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, recibió un total de 30 toneladas de cemento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Michoacán.

Este recurso representa un importante respaldo para la rehabilitación y mejoramiento de calles y vialidades en distintas comunidades del municipio, dando respuesta a una de las demandas más sentidas por la ciudadanía.

El alcalde destacó que este logro es producto de la gestión constante que ha venido realizando su administración, la cual se ha caracterizado por ser un gobierno con causa, comprometido con la gente y orientado a resultados concretos.

“Estos apoyos no son casualidad, son el reflejo de una administración que no se detiene, que toca puertas y que responde con hechos. Seguiremos gestionando más beneficios para Morelos, porque nuestro compromiso es con el bienestar de todas y todos”, señaló el edil.

Por lo que, aseguró que el Ayuntamiento continuará informando sobre los avances y el destino de este material, priorizando aquellas zonas que más lo requieren y asegurando su correcta aplicación para que el beneficio llegue a quien más lo necesita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Copándaro, Michoacán, muere motociclista en accidente 
En Zitácuaro, Michoacán realiza FGE jornada informativa para la prevención de la extorsión
Difunden video del impacto de tren en Irapuato; gobernadora confirma que Ferromex asumirá responsabilidad
Aprehenden en Zamora, Michoacán a presunto objetivo primordial relacionado al delito de venta de sustancias ilícitas
Más información de la categoria
Cae presunto homicida del periodista Armando Linares, a 3 años del crimen en Michoacán; su presunto cómplice fue absuelto en marzo
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Servicio público implica sacrificios, incluso la vida: Jesús Mora, líder morenista en Michoacán
Caen tres personas por homicidio de Fernandito, en el Edomex; habría sido ultimado por deuda de mil pesos
Comentarios