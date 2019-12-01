Ayuntamiento de Morelos recibe 30 toneladas de cemento para fortalecer infraestructura urbana

Villa Morelos, Michoacán, a 7 de agosto 2025.– Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura del municipio, el Ayuntamiento de Morelos, encabezado por el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, recibió un total de 30 toneladas de cemento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Michoacán.

Este recurso representa un importante respaldo para la rehabilitación y mejoramiento de calles y vialidades en distintas comunidades del municipio, dando respuesta a una de las demandas más sentidas por la ciudadanía.

El alcalde destacó que este logro es producto de la gestión constante que ha venido realizando su administración, la cual se ha caracterizado por ser un gobierno con causa, comprometido con la gente y orientado a resultados concretos.

“Estos apoyos no son casualidad, son el reflejo de una administración que no se detiene, que toca puertas y que responde con hechos. Seguiremos gestionando más beneficios para Morelos, porque nuestro compromiso es con el bienestar de todas y todos”, señaló el edil.

Por lo que, aseguró que el Ayuntamiento continuará informando sobre los avances y el destino de este material, priorizando aquellas zonas que más lo requieren y asegurando su correcta aplicación para que el beneficio llegue a quien más lo necesita.