Ayuntamiento de Morelos impulsa bienestar social con el Programa de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia: Julio César Conejo Alejos

Villa Morelos, Michoacán, a 21 de enero del 2026.– Con el objetivo de proteger y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, el presidente municipal en movimiento de Morelos, Julio César Conejo Alejos, llevó a Villa Morelos el Programa Municipal de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia, una estrategia de gobierno local enfocada en el desarrollo pleno de la niñez y juventud del municipio.

Este programa contempla acciones coordinadas en materia de salud, educación, desarrollo social y protección, bajo un enfoque integral y preventivo que busca atender de manera conjunta las principales necesidades de este sector de la población, generando entornos seguros y oportunidades reales de crecimiento.

El alcalde destacó que esta estrategia está orientada a impulsar el bienestar físico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de alejarlos de factores de riesgo que puedan afectar su desarrollo y garantizarles mejores condiciones para su futuro.

Julio César Conejo Alejos detalló que las acciones del programa se realizan de manera coordinada con instituciones educativas del municipio, personal especializado en el área de la salud y autoridades locales, lo que permite brindar una atención más cercana, profesional y efectiva a las familias de Villa Morelos.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal de Morelos resaltó que su administración seguirá impulsando acciones integrales en pro de la niñez y adolescencia, apostando por políticas públicas que fortalezcan el tejido social y construyan un mejor presente y futuro para las nuevas generaciones.