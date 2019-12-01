Ayuntamiento de Morelia realiza operativo de limpieza en la Plaza Melchor Ocampo

Ayuntamiento de Morelia realiza operativo de limpieza en la Plaza Melchor Ocampo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 13:57:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Residuos Sólidos, llevó a cabo un operativo de limpieza en la Plaza Melchor Ocampo, tras la liberación del espacio que mantenía tomado un grupo social.

Las labores iniciaron desde la noche del miércoles, a las 20:00 horas, con la participación de un equipo operativo que recolectó 3.5 toneladas de materiales y residuos que dejó la agrupación en la plaza. Durante este jueves, continúan las acciones con el lavado y saneamiento de todo el espacio, con una brigada de limpieza conformada por 25 trabajadores.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos, garantizando que las familias morelianas y visitantes puedan disfrutar de entornos limpios, seguros y dignos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Morelia hace un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, a mantener una convivencia armónica y respetuosa de los espacios comunes, recordando que la colaboración entre gobierno y sociedad es fundamental para conservar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad en las mejores condiciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Familia de supuesto homicida de Carlos Manzo recibe amenazas: al padre le piden abandonar Paracho
En Hidalgo, Michoacán aseguran 10 vehículos y cartuchos de alto calibre
Cae operador de grupo criminal de Sinaloa y cuatro presuntos cómplices
Rescatan a hijo de alcalde Ojocaliente, Zacatecas; abaten a presunto criminal
Más información de la categoria
Familia de supuesto homicida de Carlos Manzo recibe amenazas: al padre le piden abandonar Paracho
Arriba a Paracho cuerpo de Víctor Manuel “N”, supuesto homicida de Carlos Manzo
“Me armaron una campaña de odio que casi me cuesta la vida”: Osvaldo, joven acusado falsamente del homicidio de Carlos Manzo
Congreso de Perú declara persona non grata a la presidenta de México Claudia Sheinbaum
Comentarios