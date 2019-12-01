Ayuntamiento de Morelia realiza operativo de limpieza en la Plaza Melchor Ocampo

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Residuos Sólidos, llevó a cabo un operativo de limpieza en la Plaza Melchor Ocampo, tras la liberación del espacio que mantenía tomado un grupo social.

Las labores iniciaron desde la noche del miércoles, a las 20:00 horas, con la participación de un equipo operativo que recolectó 3.5 toneladas de materiales y residuos que dejó la agrupación en la plaza. Durante este jueves, continúan las acciones con el lavado y saneamiento de todo el espacio, con una brigada de limpieza conformada por 25 trabajadores.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos, garantizando que las familias morelianas y visitantes puedan disfrutar de entornos limpios, seguros y dignos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Morelia hace un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, a mantener una convivencia armónica y respetuosa de los espacios comunes, recordando que la colaboración entre gobierno y sociedad es fundamental para conservar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad en las mejores condiciones.