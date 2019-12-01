Ayuntamiento de Morelia avanza en ordenamiento urbano

Ayuntamiento de Morelia avanza en ordenamiento urbano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 16:04:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 25 de febrero de 2026.- La administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sigue avanzando en las acciones de ordenamiento de la ciudad para crear el mejor lugar para vivir, en ese sentido, el Cabildo de Morelia aprobó modificaciones parciales al Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU). 

El primer punto de acuerdo fue aprobado en unanimidad por el cuerpo colegiado e incluye modificaciones al PMDU, con el fin de precisar los usos de suelo en mapas de las localidades de Tacícuaro y San José del Cerrito. 

El segundo punto de acuerdo, igualmente aprobado por unanimidad, introduce cambios en los mapas del Relleno Sanitario Municipal, a fin de precisar la descripción y notas del uso de suelo de este predio. 

El Gobierno de Morelia reafirma que, con las acciones técnicas para el mejor funcionamiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, se fomenta el ordenamiento de la ciudad para construir el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México
Motociclistas resultan heridos tras ser atropellados cerca de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo de Zamora, Michoacán
Balean a joven en Jacona, Michoacán
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Más información de la categoria
PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Omar García Harfuch desata furor en su cumpleaños; redes se incendian con piropos y halagos
Amenaza de bomba desata evacuación masiva en Torre Prisma, sede del PJF
Comentarios