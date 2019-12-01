Ayuntamiento de Morelia avanza en ordenamiento urbano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 16:04:23

Morelia, Michoacán; 25 de febrero de 2026.- La administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sigue avanzando en las acciones de ordenamiento de la ciudad para crear el mejor lugar para vivir, en ese sentido, el Cabildo de Morelia aprobó modificaciones parciales al Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).

El primer punto de acuerdo fue aprobado en unanimidad por el cuerpo colegiado e incluye modificaciones al PMDU, con el fin de precisar los usos de suelo en mapas de las localidades de Tacícuaro y San José del Cerrito.

El segundo punto de acuerdo, igualmente aprobado por unanimidad, introduce cambios en los mapas del Relleno Sanitario Municipal, a fin de precisar la descripción y notas del uso de suelo de este predio.

El Gobierno de Morelia reafirma que, con las acciones técnicas para el mejor funcionamiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, se fomenta el ordenamiento de la ciudad para construir el mejor lugar para vivir.