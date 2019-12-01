Ayuntamiento de Morelia abre las puertas a la participación de las y los niños

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 12:37:43

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- Con gran entusiasmo, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la ceremonia de toma de protesta del Cabildo Infantil 2025-2026, iniciativa impulsada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández.

Durante el evento, el Alcalde, Alfonso Martínez expresó su alegría por compartir esta experiencia con niñas y niños destacados y aplicados de distintas escuelas del municipio. Resaltó la importancia de que conozcan el funcionamiento real de un Cabildo, y puedan expresar la visión de la infancia moreliana para enfrentar los retos de la ciudad, convirtiéndose en un ejemplo para el resto de la niñez.

Asimismo, señaló que esta participación puede despertar en las y los pequeños, una vocación hacia la política o el servicio público, motivándolos a involucrarse desde temprana edad en la construcción de un mejor Morelia.

Por su parte, el DIF Morelia, bajo el liderazgo de Paola Delgadillo Hernández, reiteró su compromiso con el desarrollo integral de la infancia, promoviendo espacios donde las niñas y los niños no solo sean escuchados, sino que también propongan soluciones reales a las problemáticas que enfrentan.

Los 15 integrantes del Cabildo Infantil, seleccionados entre decenas de participantes de 6 a 12 años, asumieron simbólicamente los cargos de alcalde, síndica, secretario y regidoras o regidores, demostrando talento, creatividad y responsabilidad cívica.

Los cargos del Cabildo Infantil 2025-2026 quedaron integrados de la siguiente manera: Joshua Hiram Cortés Ruiz como Presidente Municipal Infantil; Fernanda Estrada Morales como Síndica Municipal Infantil y Juan Manuel Duarte Llamas como Secretario del Ayuntamiento Infantil; mientras que las regidurías infantiles serán ocupadas por Ivana Quetzali Ortiz Vega, Diego Eimir Velázquez Valencia, Serena Carolina Navarro Torres, León Emiliano Peguero Padilla, Anet Michelle Solórzano Martínez, Luis Gonzalo Díaz Aguilar, Katheline Josseth Escamilla FC Gómez, Ian André Padilla Domínguez, Indira Arreola García, Emilio Cruz Sambrano, Aurora de los Ángeles Díaz García y Marianne Valentina Nava Bazán.

Presentaron propuestas enfocadas en temas clave como medio ambiente, discriminación, uso responsable de medios digitales, seguridad y bienestar animal.

Con esta actividad, el Gobierno de Morelia reafirma que la voz de las niñas y los niños es fundamental para que “Morelia brille más” como una ciudad más inclusiva, segura y sustentable.