Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, prioriza el bienestar emocional de su gente

El Marqués, Querétaro, 8 de febrero del 2026.- El bienestar emocional ha sido una prioridad para la administración municipal de El Marqués, encabezada por Rodrigo Monsalvo Castelán, por ello, para el ejercicio fiscal 2026, el Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, Centro Vive, estima brindar a la ciudadanía cerca de 74 mil servicios en beneficio de niñas, niños, jóvenes y personas adultas del municipio, lo que representa un aumento del 10 por ciento con respecto al año anterior, informó Rafael Jiménez López, director del Centro Vive.

Explicó que, durante el último año, Centro Vive se ha posicionado como una dependencia pionera en la atención de la salud mental, al ser la única en su tipo en el estado.

“A través de este instituto se han fomentado factores protectores en la ciudadanía, al brindar, de manera gratuita o a bajo costo, atención integral para el bienestar emocional, psicológico y físico de la población marquesina”.

Puntualizó que la instrucción del alcalde Monsalvo Castelán es que el cuidado de la salud mental no sea un privilegio; por ende, se han implementado diversos programas y servicios que permiten a la población acceder a atención, independientemente de su situación económica.

Refirió que el Centro Vive cuenta con diversos servicios, como sesiones de atención psicológica por 32 pesos. Además, para mejorar la salud de la ciudadanía y gracias a la ampliación de sus instalaciones, también se ofrecen otros servicios como fisioterapia, ginecología y medicina general, entre otros.

“Con el objetivo de fortalecer el bienestar de las personas adultas, durante 2026 se realizarán a cabo alrededor de 70 talleres de terapia ocupacional en beneficio de más de tres mil ciudadanos”.

Destacó la incorporación de nuevos talleres como serigrafía, barbería y principios básicos de electricidad o mecánica, diseñados para incentivar la participación de hombres.

Dijo que, sumado a lo anterior, para fortalecer los factores protectores desde edades tempranas, se implementarán talleres de prevención universal en la mayoría de los niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria.

“El Marqués se ha distinguido por la visión humana del actual gobierno municipal, al ser el único municipio de Querétaro que subsidia tratamientos de rehabilitación para personas con consumo crónico de sustancias psicoactivas, apoyando a las familias que no cuentan con los recursos para cubrir estos servicios”.

Refirió que, derivado de la amplia extensión territorial del municipio, se diseñó la Línea Vive, mediante la cual la ciudadanía, al marcar al 4400, es atendida las 24 horas del día por personal especializado en psicología, con el objetivo de brindar contención emocional y canalizar a las personas, en caso de ser necesario.

“De esta manera, El Marqués fortalece una política pública de salud mental con enfoque preventivo y humano, a través de Centro Vive, único en su tipo en el estado, garantizando atención accesible y oportuna para toda la población”.