Ayuntamiento aprueba modificaciones presupuestales y valida cuenta pública 2025

Ayuntamiento aprueba modificaciones presupuestales y valida cuenta pública 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 13:19:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 27 de marzo de 2026.- En el marco de tres sesiones extraordinarias de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia aprobó acuerdos orientados al fortalecimiento de la planeación financiera, la transparencia y el adecuado ejercicio de los recursos públicos.

En una primera sesión, se autorizó el alcance al cierre del Programa Anual de Inversión 2025, así como la reducción líquida neta y modificaciones, tanto al presupuesto de ingresos, como al presupuesto de egresos, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, con el objetivo de ajustar las finanzas municipales al cierre del periodo.

Posteriormente, en una segunda sesión extraordinaria, el Cabildo aprobó la ampliación líquida neta y la modificación tanto del Programa Anual de Inversión 2026, como de los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2026, lo que permitirá fortalecer la ejecución de obras y acciones prioritarias en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, en una tercera sesión, se avaló la cuenta pública correspondiente al cierre anual del ejercicio fiscal 2025, dando cumplimiento a las disposiciones en materia de rendición de cuentas y garantizando la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con una administración responsable, ordenada y transparente, enfocada en el desarrollo de Morelia y el bienestar de sus habitantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso servidores públicos se Chavinda por operación de armas fuera de ley
Ataque armado sacude colonia Morelos de la CDMX: mueren hombre y un menor
Fiscal de Michoacán señala que es complejo acreditar apología del delito en caso Cobaem
Atacan a tiros a individuo en calles de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Poder Judicial de Michoacán se pronuncia sobre proceso penal de 11 policías de Ecuandureo
Ataque armado sacude colonia Morelos de la CDMX: mueren hombre y un menor
Ejército se suma al rescate de 4 mineros atrapados en Sinaloa
Cae ‘La Besucona’, presunto líder delincuencial ligado a varios homicidios en CDMX
Comentarios