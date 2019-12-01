Ayuntamiento aprueba modificaciones presupuestales y valida cuenta pública 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 13:19:09

Morelia, Michoacán; 27 de marzo de 2026.- En el marco de tres sesiones extraordinarias de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia aprobó acuerdos orientados al fortalecimiento de la planeación financiera, la transparencia y el adecuado ejercicio de los recursos públicos.

En una primera sesión, se autorizó el alcance al cierre del Programa Anual de Inversión 2025, así como la reducción líquida neta y modificaciones, tanto al presupuesto de ingresos, como al presupuesto de egresos, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, con el objetivo de ajustar las finanzas municipales al cierre del periodo.

Posteriormente, en una segunda sesión extraordinaria, el Cabildo aprobó la ampliación líquida neta y la modificación tanto del Programa Anual de Inversión 2026, como de los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2026, lo que permitirá fortalecer la ejecución de obras y acciones prioritarias en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, en una tercera sesión, se avaló la cuenta pública correspondiente al cierre anual del ejercicio fiscal 2025, dando cumplimiento a las disposiciones en materia de rendición de cuentas y garantizando la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con una administración responsable, ordenada y transparente, enfocada en el desarrollo de Morelia y el bienestar de sus habitantes.