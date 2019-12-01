Avanzan obras complementarias del teleférico de Uruapan; inaugura Bedolla calles y canchas deportivas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 14:12:53

Uruapan, Michoacán, 19 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en la colonia Antorchista y Oriente del municipio de Uruapan, tres de las 22 obras complementarias del teleférico, donde se invirtieron más de 33 millones de pesos estatales, sin necesidad de generar deuda pública, para beneficio de más de 42 mil personas.

Se trata de la rehabilitación integral con concreto hidráulico de las calles Wenceslao Victoria Soto, Francisco Carmona y Antonio Martínez Palacio, ubicadas en las inmediaciones de la Estación 1, así como de la construcción de canchas deportivas para dar mayor seguridad y calidad de vida a sus habitantes.

“Si vamos a tener un transporte público de primera, queremos una ciudad de primera. Va muy bien el teleférico, vamos a inaugurarlo muy pronto, seguramente en el primer trimestre del 2026”, adelantó el mandatario. “Esto será todo un hito. Uruapan va a estar al nivel de las grandes ciudades del mundo”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, señaló que Uruapan es el municipio con más inversión y compromiso gubernamental del estado, lo que permite construir obras como el teleférico y otros trabajos complementarios, tras décadas de rezago y abandono.

“Por fin encuentran respuesta a sus legítimas gestiones y demandas”, indicó la secretaria, quien explicó que los vecinos de la colonia Antorchista tendrán tres calles totalmente rehabilitadas con concreto de la mejor calidad y una unidad deportiva que fomentará la sana convivencia de los jóvenes.

Acompañaron al gobernador la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García; la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias; el legislador local, Carlos Bautista Tafolla; los líderes del Movimiento Antorchista, Omar Carreón Abud y Deyanyra Córdova Díaz; entre otras autoridades estatales y municipales, y habitantes beneficiados.