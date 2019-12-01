Avanza sin marcha atrás; Humberto Jiménez garantiza la continuidad de la carretera San Rafael-La Zarzamora

Los Reyes, Michoacán, a 29 de junio de 2026.– En un paso importante para el desarrollo de las comunidades de la región, el Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, sostuvo una reunión con comuneros de San Rafael, La Zarzamora, La Tinaja, Xhaniro y Queréndaro, donde se llevó a cabo la firma de un acta de acuerdos para dar continuidad a la construcción de la carretera San Rafael–La Zarzamora.

En el encuentro también estuvieron presentes el representante de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el responsable de la empresa constructora encargada de ejecutar la obra, quienes participaron en el diálogo y en la formalización de los compromisos establecidos con las comunidades.

Durante la reunión, Humberto Jiménez destacó la importancia de mantener una coordinación cercana con los comuneros para garantizar que los trabajos avancen de manera organizada y en beneficio de todas las localidades involucradas.

El alcalde reafirmó que la construcción de esta carretera es una prioridad para su administración y aseguró que los trabajos no se detendrán hasta concluir la obra, reiterando su compromiso de dar seguimiento permanente al proyecto hasta verlo terminado.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció la realización de reuniones periódicas entre el Gobierno Municipal y los comuneros para supervisar los avances de la obra, dar seguimiento a los compromisos adquiridos y mantener una comunicación permanente durante el desarrollo del proyecto. Para ello, se acordó la creación de comités de seguimiento integrados por representantes de las comunidades, con el objetivo de fortalecer la supervisión de los trabajos, dar puntual seguimiento a la ejecución de la obra y garantizar que los acuerdos establecidos se cumplan hasta su conclusión.

La carretera San Rafael–La Zarzamora representa una obra de gran relevancia para la conectividad y el desarrollo de la zona, ya que permitirá mejorar la movilidad, fortalecer la comunicación entre comunidades y generar mayores oportunidades para las familias de la región.

Con acciones basadas en el diálogo, los acuerdos y el trabajo coordinado, el Gobierno Municipal de Los Reyes continúa impulsando proyectos de infraestructura que contribuyen al progreso y bienestar de las comunidades reyenses.