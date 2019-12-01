Avanza Sierra Gorda de Querétaro en la obtención del Certificado EarthCheck

Jalpan de Serra, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, participó en una reunión de trabajo con el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG) y aliados estratégicos para conocer los resultados del primer periodo del proyecto de saneamiento integral para obtener la Certificación EarthCheck; durante el encuentro, se trabajó en la definición de acciones para su correcta implementación.

Además de conocer el avance técnico y operativo del proceso, el funcionario estatal participó en la toma de acuerdos clave para continuar con las siguientes etapas; ya que informó, a través del Fondo Ambiental 2025 se implementaron acciones para el manejo y saneamiento en los municipios de Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles, con énfasis en el fortalecimiento de capacidades locales, participación comunitaria y mejora de infraestructura para la gestión de residuos.

Dentro de su intervención, Del Prete Tercero destacó que se adquirió equipamiento, se desarrollaron actividades de educación ambiental, reuniones comunitarias y adecuación de infraestructura para estaciones ecológicas y centros de acopio.

“Vamos a seguir fortaleciendo la Sierra Gorda porque esto que estamos haciendo es para que sea reconocida como un destino turístico sustentable, para que les vaya bien a todos, pero debe haber reglas claras para que el turista que venga se vaya contento y satisfecho de que este patrimonio natural del mundo lo cuidan los serranos”, señaló.

Finalmente, el Secretario reconoció el trabajo realizado por los recicladores y voluntarios que forman parte de un proyecto para que la sierra siga siendo un tesoro ambiental y natural del planeta, por lo que deben sentirse orgullosos de vivir en él, porque las causas ambientales son causas de los ciudadanos.