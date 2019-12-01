Avanza SEDIF con el taller de la Escuela para Padres Adoptivos 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:53:18

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Con el objetivo de brindar las herramientas y conocimientos idóneos en el proceso de adopción, la coordinadora de Adopciones del Sistema Estatal DIF, Jacqueline González Ángeles, informó que a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se llevó a cabo la Segunda Sesión de la Escuela para Padres Adoptivos 2026.

En el Auditorio del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), González Ángeles destacó que actualmente participan cerca de 100 personas en este taller que culmina en octubre.

El cual aborda diferentes temas como planeación financiera, entorno social, estructura familiar, adversidad temprana y estilos de vida saludable, entre otros.