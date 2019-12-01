Avanza regularización de áreas de donación en colonia 13 de abril: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 17:23:56
Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- En la encomienda de seguir consolidando la mejor ciudad para vivir, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia 13 de abril para revisar los planos de la zona y los avances para la regularización de las áreas verdes.

Acompañado por personal de la Dirección de Orden Urbano, el encargado de la política interna del municipio fue recibido por colonos del lugar, junto a quienes confirmó la ubicación de las áreas verdes en donación para dar continuidad a su proceso.

Ante vecinos y vecinas, señaló que después de años de lucha y espera es una gran noticia que vayan a contar con seguridad en la propiedad de su patrimonio.

Finalmente, Benítez Silva refrendo que cumpliendo la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se seguirá atendiendo a las familias, dando orden a la ciudad y construyendo el mejor lugar para vivir.

