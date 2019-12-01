Avanza Querétaro en el fortalecimiento de su infraestructura energética con inversiones clave en energía solar y transmisión eléctrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 16:40:55

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, anunció que Querétaro avanza en el fortalecimiento de su infraestructura energética con inversiones clave en energía solar y transmisión eléctrica, lo que permitirá atender la creciente demanda del sector industrial y atraer nuevas inversiones.

Destacó el reciente levantamiento de capital por 10 millones de dólares destinado a impulsar la instalación de paneles solares en techos de negocios e instalaciones industriales. Este proyecto, liderado por la plataforma tecnológica Solfium, generará aproximadamente 150 empleos.

“No se trata de una planta o granja solar, sino de aprovechar los techos para generar energía limpia”.

Informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está realizando inversiones significativas en transmisión y distribución de energía. Aunque no se reveló el monto exacto, se estima que al cierre de la actual administración estatal se alcanzarán cerca de 600 megawatts en capacidad de transmisión.

A estas acciones, dijo, se suma la inversión privada en infraestructura energética, como el cuadro de maniobras del campus Clavijo, vinculado al desarrollo Cloud Q, con una inversión aproximada de 250 millones de pesos. Este proyecto permitirá aprovechar la energía para otros desarrollos industriales.

“Estas iniciativas brindan certidumbre a los inversionistas, al garantizar que las empresas contarán con la potencia necesaria para operar sus plantas. La buena noticia es que, para finales de la administración del gobernador Mauricio Kuri, estaremos satisfaciendo las necesidades energéticas del estado”.

Con estos avances, Querétaro se posiciona como un estado competitivo en materia energética, clave para el crecimiento de sectores como la manufactura, los centros de datos y las tecnologías limpias.