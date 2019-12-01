Avanza Morelia 10 puntos en percepción de seguridad: INEGI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 15:12:21

Morelia, Michoacán; 23 de octubre de 2026.- El trabajo permanente en materia de seguridad que impulsa el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, se refleja en los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que publicó el INEGI, en los cuales se ilustra una reducción importante en el rubro de Percepción de Inseguridad.

El informe publicado en el presente mes de octubre por el INEGI, institución del Gobierno Federal, revela que Morelia pasó de 70.5% en junio de 2026, a 67.7% en septiembre de 2026. Es decir, una mejora considerable de 3 puntos al paso de un trimestre.

Este mismo reporte del instituto federal, revela una diferencia aún mayor en el comparativo anual, ya que en septiembre de 2025 el resultado fue de 76% y tras un año se ha avanzado en más de un 10%.

Los números presentados por el INEGI dejan claro que la estrategia de seguridad del gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, impacta positivamente en el desarrollo social de la capital, al construir un municipio con mayor paz y tranquilidad.

La muestra del INEGI considera 91 áreas urbanas (ciudades) de interés que referencian al menos una por cada entidad federativa. Estas incluyen las 16 demarcaciones territoriales

de Ciudad de México, así como el agregado nacional de las áreas urbanas (ciudades) de interés.

En este escenario, Morelia continúa incrementando sus niveles turísticos y de apertura de nuevas empresas, pues existe la certeza trabajo y compromiso a favor de la seguridad.