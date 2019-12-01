Avanza la jornada laboral de 40 horas en el Congreso de la Unión: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja afirmó que en este próximo periodo de sesiones se pretende formalizar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, ya que esta demanda forma parte de una agenda histórica de derechos que busca equilibrar productividad, bienestar y desarrollo social en nuestro país.

“A reserva de saber que el gobierno federal ya impulsa este ajuste de manera gradual, nosotros queremos formalizarlo en el marco legal, porque es un asunto prioritario, que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de millones de trabajadores en todo el territorio nacional”, dijo.

Aunado a esto, “El Tigre” Mejía explicó que, por el momento se carece de una posición formal del sector económico, por lo que, el también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, consideró que no debe haber regateos, ni mezquindades políticas, para avanzar en su aprobación; “son buenas propuestas y deben analizarse con responsabilidad y visión de Estado”.

“Cuando las iniciativas son en beneficio del país, no debe haber mezquindades ni regateos. La reducción de la jornada laboral es una medida que puede implementarse de manera ordenada y responsable, priorizando el sentido humanista y con sentido social a favor de todos los mexicanos, en particular, los más vulnerables”, puntualizó.

Durante una gira de trabajo por diversos municipios de Coahuila, el legislador federal por el Partido del Trabajo (PT) reiteró el respaldo a la propuesta del gobierno federal, a fin de no afectar la productividad de las empresas y permitir una transición adecuada en los distintos sectores económicos instaurados en el país.

Ricardo “El Tigre” Mejía resaltó que su partido mantendrá una postura de diálogo y prudencia frente a los temas legislativos en construcción, al tiempo de reconocer que existen conversaciones encaminadas a generar acuerdos amplios; “el objetivo es construir consensos que beneficien al país”.

En materia política, Mejía Berdeja expresó que existen condiciones políticas para que los partidos de la coalición del segundo piso de la Cuarta Transformación continúen trabajando de manera conjunta, “en un marco de unidad y responsabilidad institucional de cara a las elecciones locales de este año en Coahuila, y las intermedias en 2027”.

Durante una visita a Piedras Negras, Coahuila, el diputado federal anunció una reunión con militantes y ciudadanos para informar sobre estas actividades legislativas que se perfilan en el Congreso de la Unión, reiterando su compromiso con la región norte de esta entidad federativa y con una política de cercanía con la ciudadanía.

Sin duda alguna el PT respalda el proceso de transformación del país, y más, en aquellos lugares donde el PRI se resiste a dejar el poder por el poder, “son los últimos resquicios de esa política donde unos cuántos se beneficiaban a costa de todos los mexicanos, eso ya se les acabó, el pueblo ya manifestó: hasta aquí”, dijo Ricardo “El Tigre” Mejía.