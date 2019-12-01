Avanza iniciativa para juzgar a menores de 16 y 17 años como adultos por delitos graves; piden considerar los 15 años

Avanza iniciativa para juzgar a menores de 16 y 17 años como adultos por delitos graves; piden considerar los 15 años
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 15:39:33
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Morelia, Michoacán, 28 de marzo de 2026. — El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, informó que avanza en el Congreso de la Unión la iniciativa que busca someter a adolescentes de 16 y 17 años a un sistema de responsabilidad penal como si fueran adultos cuando cometan delitos  grave como homicidio, secuestro o portación de armas exclusivas del Ejército.

El legislador señaló la urgencia de la medida citando casos recientes de jóvenes infractores.

"Me parece que deben de ser sancionados ya como si fueran adultos... Esto nos invita a reflexionar que incluso si debe ser desde los 15 años. Vimos el caso del presidente de Uruapan, Carlos Manzo, el autor material que tenía 17 años, y ahora este joven que asesinó a dos maestras tiene 15, y todo parece que deben ser sancionados con la ley como si fueran adultos. Nosotros presentamos esta iniciativa en noviembre pasado ante este evidente incremento de participación de los adolescentes en temas criminales", declaró Núñez Aguilar en entrevista.

El diputado federal detalló que desde la Comisión de Justicia le han solicitado la posibilidad de que el umbral punitivo se reduzca a los 15 años. Respecto al estatus de la propuesta, indicó que llevan un buen avance y se encuentran en etapa de dictaminación.

El legislador argumentó que, ante la realidad actual, las leyes deben actualizarse.

El también líder del Verde Ecologista en Michoacán señaló la urgencia de implementar atenciones psicológicas permanentes en las escuelas de todos los niveles académicos y, en caso de no contar con los recursos para la contratación de especialistas en la materia, capacitar a los docentes para una atención inmediata.

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