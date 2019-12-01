Avanza iniciativa de reforma constitucional de Bedolla para frenar endeudamiento del estado

Morelia, Michoacán, 11 de febrero de 2026.- “El futuro de Michoacán no se empeña, se construye”, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, luego de que en el Congreso del Estado, se dio la primera lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan dos últimos párrafos a la fracción XII del artículo 44 de la Constitución Política del Estado, referente a la iniciativa presentada en diciembre del año pasado para poner fin al endeudamiento público irresponsable del estado.

El mandatario explicó que la propuesta que presentó prohíbe al Gobierno estatal en turno contratar deuda pública más allá del periodo constitucional para el que fue electo, con el objetivo de no comprometer el futuro de los michoacanos, pues alertó que tan solo en los últimos 25 años creció un 640 por ciento de manera desproporcionada.

Ramírez Bedolla recalcó que durante su administración se ha demostrado que se puede gobernar con responsabilidad al realizar obras de infraestructura en todo el estado sin necesidad de contratar deuda pública, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos, gracias al manejo responsable de las finanzas.

Subrayó que, con su propuesta de reforma constitucional, las y los michoacanos no heredarán una carga insostenible por los recursos pedidos por adelantado y, por el contrario, el dinero volverá a ser del pueblo, destacó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

Apuntó que las anteriores administraciones recurrieron al endeudamiento público como una forma de gobernar, comprometiendo los ingresos futuros y ejerciendo el poder de manera irresponsable, convirtiéndose en una forma silenciosa de corrupción y en la excusa perfecta para no invertir en obras de infraestructura o servicios que beneficiaran al pueblo.