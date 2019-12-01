Avanza fortalecimiento de la planta La Mintzita: Adolfo Torres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 18:15:37

Morelia, Michoacán; 13 de abril del 2026.- El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, realizó una visita de supervisión a la planta potabilizadora La Mintzita, donde actualmente se llevan a cabo diversas acciones para fortalecer su operación.

Durante el recorrido, se constató el avance en trabajos de modernización y equipamiento, enfocados en optimizar los procesos de potabilización, incrementar la recuperación de agua y garantizar un funcionamiento más eficiente de la infraestructura existente.

Adolfo Torres destacó “Estamos supervisando personalmente los trabajos que se realizan en La Mintzita, porque sabemos que esta planta es fundamental para el abastecimiento de agua en Morelia".

"Con estas acciones, no solo fortalecemos la infraestructura, sino que también hacemos más eficiente el uso del agua, lo que se traduce en un mejor servicio para la ciudadanía”.

Asimismo, señaló que la implementación de tecnología y la rehabilitación de los sistemas permitirán recuperar mayores volúmenes de agua dentro del proceso de potabilización, reduciendo pérdidas y mejorando el rendimiento de la planta.

Estas acciones, que forman parte del Programa de Devolución de Derechos (Prodder), contemplan la incorporación de nuevo equipamiento electromecánico, la rehabilitación de filtros y la automatización de procesos clave dentro de la planta.

Lo anterior permitirá mejorar la calidad del servicio y aprovechar de mejor manera el recurso hídrico.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene como prioridad el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, impulsando acciones que permitan garantizar un mejor abastecimiento de agua potable para las familias morelianas.