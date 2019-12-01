Avanza firme construcción del segundo anillo periférico de Morelia: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- La construcción del segundo anillo periférico de Morelia avanza con la construcción de los segmentos 4 y 5, que sumarán una extensión de 30.1 kilómetros. Así lo informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El funcionario estatal detalló que estas dos nuevas vialidades conectarán estratégicamente la salida a Mil Cumbres con Ciudad Salud y La Goleta con Cuizillo, en Tarímbaro. Se estima que la obra beneficiará directamente a más de 340 mil habitantes de aproximadamente 22 tenencias, localidades y fraccionamientos de Charo, Morelia y Tarímbaro principalmente.

Zarazúa Sánchez indicó que el segmento 4 cuenta con un avance del 21.2 por ciento sobre un total de 17.9 kilómetros, con una inversión de 789 millones de pesos, donde se desarrollan tres distribuidores viales, un viaducto y un puente para beneficio de casi 6 mil vehículos por día.

Mientras que el segmento 5 reporta la construcción de 12.2 kilómetros, donde se tiene un 37 por ciento de desarrollo general de obra, con una inversión de 531 millones de pesos para beneficio de 4 mil 500 vehículos por día, se construyen un paso superior vehicular y un distribuidor vial.

El titular de la secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) subrayó que la obra está diseñada para optimizar los tiempos de traslado. Se proyecta que el recorrido de estos dos segmentos se realice en un máximo de 10 minutos, lo que proporcionará nuevas y más ágiles opciones de movilidad a miles de ciudadanos del noroeste de la capital.

Indicó que entre las dos obras se cuenta con una fuerza laboral de 191 trabajadores en ocho frentes de trabajo y la intervención de 54 máquinas pesadas en ambos desarrollos.