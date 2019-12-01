Avanza en Michoacán construcción de una ley más cercana en materia de salud y derechos humanos: Xóchitl Ruiz

Avanza en Michoacán construcción de una ley más cercana en materia de salud y derechos humanos: Xóchitl Ruiz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:14:49
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Zamora, Michoacán,a 26 de marzo de 2026.- Al participar en el foro consultivo regional sobre el derecho a la salud, la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, refrendó su compromiso con la construcción de una agenda sólida en materia de derechos humanos.

Este ejercicio se desarrolla en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y forma parte de una serie de encuentros regionales que tienen como objetivo escuchar, dialogar y recoger propuestas de la ciudadanía, especialistas y autoridades para fortalecer el marco normativo vigente.

Durante el desarrollo del foro en Zamora, se generó un espacio plural de participación en el que se abordaron los principales retos relacionados con el acceso, la calidad y la atención en los servicios de salud, destacando la necesidad de consolidar un enfoque centrado en los derechos humanos.

En su intervención, ante el titular de la CEDH, Josué Alfonso Mejía Pineda, diputados, autoridades municipales, educativas, de salud y ciudadanos, la legisladora destacó que este proceso representa una oportunidad para construir una legislación más cercana a la realidad. 

“Queremos una ley que responda a las necesidades de la gente, y eso solo se logra escuchando, dialogando y construyendo desde el territorio”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, particularmente en su capacidad de supervisión, atención y seguimiento de posibles violaciones vinculadas al derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, y a todo los derechos humanos.

Entre las principales líneas de reflexión destacaron la necesidad de fortalecer la supervisión de los servicios de salud, mejorar los mecanismos de atención a quejas ciudadanas, impulsar diagnósticos sobre problemáticas estructurales, reforzar la capacitación del personal y promover una mayor coordinación entre instituciones.

Finalmente, la diputada Xóchitl Ruiz reiteró que estos foros permiten recoger propuestas concretas desde el territorio y construir soluciones colectivas, fortaleciendo tanto el trabajo legislativo como las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

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