Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 22:57:16

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2026.- La creación de un registro nacional obligatorio y gratuito de mascotas, así como nuevas restricciones para su comercialización y sanciones contra quienes ejerzan actos de crueldad, forman parte de la Ley General en Materia de Bienestar Animal que avanzó en la Cámara de Diputados.

La Comisión de Medio Ambiente de San Lázaro aprobó por unanimidad y sin discusión el dictamen que retoma la minuta enviada por el Senado, con el propósito de establecer mayores mecanismos de protección para los animales y combatir conductas como el abandono, la explotación y el maltrato. La propuesta será sometida a consideración del pleno este miércoles.

Entre las medidas contempladas destaca la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía, en el que deberán inscribirse los ejemplares adquiridos o adoptados. El padrón reunirá información para identificar a cada animal y a la persona responsable de su cuidado, además de facilitar su localización en casos de extravío o maltrato.

La legislación también establece obligaciones para quienes tengan mascotas, entre ellas proporcionarles alimento, agua, refugio, atención veterinaria, vacunación, desparasitación y condiciones adecuadas para su desarrollo. Asimismo, contempla la esterilización de perros y gatos, salvo excepciones justificadas.

El proyecto amplía la definición de maltrato animal e incluye acciones como privar a los ejemplares de alimento o atención médica, abandonarlos, someterlos a mutilaciones por razones estéticas, suministrarles sustancias dañinas o provocarles la muerte mediante sufrimiento prolongado.

También prohíbe las peleas de perros, el uso de animales vivos como propaganda política o comercial y su entrega como premios. De igual manera, restringe la comercialización de ejemplares mediante plataformas digitales cuando no se cuente con los registros o autorizaciones correspondientes.

En cuanto a la venta de mascotas, establece que las operaciones deberán realizarse en establecimientos registrados y autorizados, que tendrán que garantizar condiciones de salud, alimentación, alojamiento y supervisión veterinaria. Además, deberán proporcionar información sobre el origen y las necesidades del animal.

Otro de los puntos relevantes es la incorporación de medidas para reparar el daño ocasionado a los animales víctimas de maltrato, lo que podrá incluir atención médica, medicamentos, rehabilitación, resguardo y manutención.

El dictamen también contempla la creación de un padrón nacional de personas infractoras, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y evitar que quienes incurran en actos de crueldad continúen realizando estas prácticas.

De aprobarse en el pleno, la legislación establecerá un marco general de responsabilidades para las personas tutoras, establecimientos comerciales y autoridades, con el propósito de garantizar condiciones dignas y una mayor protección para los animales en el país.